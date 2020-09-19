Генсек ООН: пандемия коронавируса отбросила мир на 25 лет назад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал в эфире Sky News, что пандемия коронавируса отбросила мировое сообщество на четверть века назад в достижении некоторых целей устойчивого развития ООН.

Он отметил, что прогресс, который был достигнут в деле борьбы с бедностью, голодом и по другим важным направлениям, теперь оказался под вопросом, а в некоторых областях «мы отброшены на 25 лет назад». Гутерриш призвал активизировать усилия и воспользоваться масштабной мобилизацией ресурсов, брошенных на восстановление после пандемии.

По мнению генсека ООН, некоторые развитые страны могут направить достаточно ресурсов на восстановление после кризиса, но есть и государства, которым потребуется помощь, например, реструктуризация или списание внешних долгов (aif.ru)
| 2020-09-19T20:25:23+04:00 19 сентября 2020, 21:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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