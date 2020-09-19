Генсек ООН: пандемия коронавируса отбросила мир на 25 лет назад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал в эфире Sky News, что пандемия коронавируса отбросила мировое сообщество на четверть века назад в достижении некоторых целей устойчивого развития ООН.

Он отметил, что прогресс, который был достигнут в деле борьбы с бедностью, голодом и по другим важным направлениям, теперь оказался под вопросом, а в некоторых областях «мы отброшены на 25 лет назад». Гутерриш призвал активизировать усилия и воспользоваться масштабной мобилизацией ресурсов, брошенных на восстановление после пандемии.