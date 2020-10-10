Генсек ООН обратился к Азербайджану и Армении

Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к Армении и Азербайджану с призывом соблюдать режим прекращения огня, а также согласовать его параметры. Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь приветствует договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях, о которых было объявлено вчера в Москве министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджана и Армении», – сообщил Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.