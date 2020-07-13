Генсек ОДКБ созвал экстренное заседание Постоянного совета из-за обострения в Закавказье

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась инициировал экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«В связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля с. г. боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля с. г. экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ», — сообщил Зайнетдинов.