Беларусь позволила России использовать свою территорию в качестве площадки для нападения на Украину.
Как сообщает #, об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил перед завтрашним заседанием министров обороны стран-членов организации.
«Хотя Беларусь и не нападала на Украину, однако позволила России использовать свою территорию. С первых дней войны мы видели, что удары по Украине наносились с территории Беларуси. Также Беларусь провела совместные военные учения с Россией. Белорусский режим не должен участвовать в незаконной, захватнической войны России против Украины», — отметил генсек.