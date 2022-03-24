Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин совершил большую ошибку, начав войну в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса.

«Президент Путин совершил большую ошибку, начав войну против независимого суверенного государства. Он недооценил силу украинского народа, мужество украинского народа и Вооруженных сил», — подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что российские захватнические силы встречают значительно большее сопротивление, чем ожидали.