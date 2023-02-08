НАТО полагает, что конфликт в Украине может «повториться в Азии», поскольку Китай быстро наращивает свои вооруженные силы и изучает уроки украинского конфликта, «угрожая Тайваню». Об этом заявил в среду генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

«Китай внимательно следит за уроками [конфликта в Украине], и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооруженные силы, включая ядерные возможности, без всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню», — сказал он.