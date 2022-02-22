«Я почти всю информацию читаю из СМИ. Мы отдаем предпочтение профессионализму СМИ».

Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

Отметив, что президент Ильхам Алиев также высоко ценит контроль СМИ, Генеральный прокурор Кямран Алиев добавил, что деятельность прокуратуры Азербайджана направлена на получение позитивной оценку в органах прессы. Генеральный прокурор также обратился к журналистам, призвав их воздержаться от распространения информации ради сенсации: «Иногда есть те, кто прикрываясь журналистикой занимается рэкетом. Эти лица вызываются в прокуратуру, в отношении их принимаются соответствующие меры. В средствах массовой информации не должно быть информации, направленной на унижение чести, достоинства людей, не должно быть новостей ради сенсации».