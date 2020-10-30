Генпрокурор обнародовал данные о пострадавших мирных жителях

С 27 сентября в результате обстрела азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении погиб 91 мирный житель.

Как передает в пятницу Trend, об это на сегодняшнем брифинге сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в результате провокаций армянской стороны ранены 400 мирных жителей.

«В результате провокации армян в азербайджанских населенных пунктах было разрушено 2442 дома, а 92 высокоэтажных здания пришли в негодность. Также во время армянских провокаций пострадали 428 гражданских объектов», — подчеркнул Кямран Алиев.

Он добавил, что среди убитых один младенец, 10 детей, 27 женщин, 53 мужчины, среди них 15 пожилых людей.