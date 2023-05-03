Большая делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась в рабочую поездку в Стамбул для участия в 1-й Панъевропейской региональной конференции Международной ассоциации прокуроров.

Об этом # сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что на мероприятии, в котором принимают участие главные прокуроры различных государств и руководители влиятельных международных организаций, будут проведены обсуждения по вопросу эффективного расследования в эпоху цифровизации и др.