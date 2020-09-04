Генпрокуратура выступила с заявлением в связи с падением крана в Баку

В прокуратуру Наримановского района поступила информация о том, что 4 сентября около 14:00 на улице М.Санани, 41 подъемный кран упал на жилое здание, в результате погиб один человек.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия.

Было установлено, что на месте происшествия скончался Эльвин Джафаров (1983 г.р.), который поднялся в водительскую кабинку для того, чтобы проверить исправность подъемного крана. Подъемный кран принадлежал ООО «Kran Group» и работал на территории в связи со строительством ООО «Qarant İnşaat 2012» многоэтажного здания. Также 6 автомобилям и 3 квартирам был нанесен различный материальный ущерб.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК 222.3 (нарушение правил безопасности проведения строительных, рудных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по указанию руководства Генеральной прокуратуры проведение следствия по уголовному делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.