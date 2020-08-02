Генпрокуратура распространила информацию в связи с арестом Фуада Гахраманлы и других лиц

В последние дни некоторые СМИ и пользователи соцсетей распространили недостоверную информацию о якобы незаконном задержании, нарушении прав в ходе процессуальных действий и применении силы по отношению к Сеймуру Ахмедову, Асифу Юсифли, Фуаду Гахраманлы и другим лицам, обвиняемым по уголовному делу по фактам организации в ночь с 14 на 15 июля действий, приведших к нарушению общественного порядка, активного участия в этих беспорядках и оказания сопротивления представителям власти, выполнявшим свои служебные обязанности.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, подобная информация, распространяемая с целью политизации уголовного дела, формирования ошибочного мнения у общественности, повлиять на ход следствия, запутав общественное мнение, не соответствует действительности. Генеральная прокуратура решительно опровергает ее.

Сообщается, что все следственные мероприятия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства при участии адвоката.

Генпрокуратура еще раз заявляет о том, что распространение необоснованной, ложной информации в период следствия по уголовному делу недопустимо.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Общественности будет предоставлена подробная информация о ходе расследования.