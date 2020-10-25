Генпрокуратура обратилась к пользователям соцсетей и представителям СМИ

Генеральная прокуратура, учитывая военное положение в стране, предупредила пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации.

Как передает  пресс-служба Генеральной прокуратуры, запрещается снимать и распространять видео, фотографии и информацию об операциях Азербайджанской Армии.

Отмечается, что такие действия не только позволяют врагу получать информацию, но и создают угрозу жизни наших военнослужащих.

Сообщается, что за подобные действия предусмотрена ответственность в рамках законодательства.

| 2020-10-25T11:42:42+04:00 25 октября 2020, 12:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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