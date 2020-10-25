Генпрокуратура обратилась к пользователям соцсетей и представителям СМИ

Генеральная прокуратура, учитывая военное положение в стране, предупредила пользователей социальных сетей и представителей средств массовой информации.
Как передает пресс-служба Генеральной прокуратуры, запрещается снимать и распространять видео, фотографии и информацию об операциях Азербайджанской Армии.
Отмечается, что такие действия не только позволяют врагу получать информацию, но и создают угрозу жизни наших военнослужащих.
Сообщается, что за подобные действия предусмотрена ответственность в рамках законодательства.