Генпрокуратура обнародовала список получивших ранения гражданских лиц

Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала список гражданских лиц, получивших ранения в результате армянской провокации.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые, нанесен серьезный ущерб многочисленным домам и гражданским объектам.

Среди гражданского населения получили ранения и были госпитализированы житель Тертерского района Роял Гасанов (1987 г.р.), житель Дашкесанского района Джалал Залов (1982 г.р.), жители Физулинского района — Физули Мамедов (1960 г.р.), Вусал Гулиев (1995 г.р.), жители Агдамского района — Бейкиши Зейналов (1961 г.р.) и Эшгин Аллахяров (1997 г.р.).

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные оперативные мероприятия, в том числе назначены соответствующие экспертизы с целью определения степени тяжести ранений, а также суммы ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры.

После проведения на местах тщательного расследования сотрудниками прокуратуры, в том числе военной прокуратуры, будет дана правовая оценка.