2 января около 17 часов поступила информация о ранении военнослужащего срочной военной службы N –ской воинской части рядового Юсифа Эйниева в результате разрыва противопехотной мины на территории Кяльбаджарского района.

Как сообщили АПА в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики, установлено, что военнослужащему в военно-медицинском учреждении, куда он был эвакуирован, был поставлен диагноз “разрывная травма, травматическая ампутация 1/3 левого голени”.

В настоящее время в Кяльбаджарской военной прокуратуре проводится расследование.