Генпрокуратура Беларуси просит Литву выдать Тихановскую

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности. Об этом сообщило в пятницу управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры республики.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в канале ведомства в Telegram. (ТАСС)