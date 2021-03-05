Генпрокуратура Беларуси просит Литву выдать Тихановскую

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности. Об этом сообщило в пятницу управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры республики.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в канале ведомства в Telegram. (ТАСС)

| 2021-03-05T11:33:09+04:00 5 марта 2021, 12:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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