Генпрокуратура Азербайджана раскрыла детали преступлений наемников, прибывших из Абхазии в Карабах

Генпрокуратура Азербайджана провела расследование по материалам, собранным по уголовным деяниям, совершенным против Азербайджана группой лиц, проживающих на территории Абхазии в Грузии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Азербайджана.

Проведенными расследованиями было установлено, что проживающие в Абхазии Сейран Коджаманян, Галуст Трапизонян и другие в октябре 2020 года мобилизировали группу из более 20 лиц, которые провели встречу с руководством вымышленного режима «Нагорного Карабаха», где обсудили участие в боевых операциях. Вышеперечисленные члены преступного сообщества, прибыв в Армению при поддержке соответствующих государственных структур, вступив в преступную связь с лицами, находящимися на оккупированных территориях Азербайджана, и объединившись с ними в преступную группировку, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов, за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть, через Армению, и проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории. Было установлено, что они использовались военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и, участвующих в антитеррористических операциях, вооруженных сил Азербайджана.

Кроме того, было установлено, что члены преступного сообщества, используя боеприпасы, военную технику, совершили особо жестоким и общеопасным способом многочисленные преступления против мирных жителей, не участвующих в военных операциях, с намерением национальной вражды, совершая взрывы, пожары или иные действия, создающие угрозу общественно опасных последствий, участвовали в террористической деятельности против граждан Азербайджана.

По факту генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 100.2, 120.2.1 и 318.2 и другим статьям УК Азербайджана.