Генконсул Франции в Марокко покончил с собой

Генеральный консул Франции в Марокко Дени Франсуа покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Le360.

Посольство Франции в Рабате на странице в Facebook сообщило в четверг о кончине генконсула Дени Франсуа в городе Танжер. Причины смерти в сообщении не указаны.

Как сообщает портал со ссылкой на свои источники, «55-летний консул покончил с собой в квартире, где он жил один, рано утром в четверг, оставив много вопросительных знаков относительно причин такого поступка».

 

| 2020-11-19T22:09:49+04:00 19 ноября 2020, 23:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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