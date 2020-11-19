Генконсул Франции в Марокко покончил с собой

Генеральный консул Франции в Марокко Дени Франсуа покончил с собой, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Le360.

Посольство Франции в Рабате на странице в Facebook сообщило в четверг о кончине генконсула Дени Франсуа в городе Танжер. Причины смерти в сообщении не указаны.

Как сообщает портал со ссылкой на свои источники, «55-летний консул покончил с собой в квартире, где он жил один, рано утром в четверг, оставив много вопросительных знаков относительно причин такого поступка».