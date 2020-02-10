Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера посетить Азербайджан в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече Э.Мамедъярова и Т.Гремингера в Вене.

Министр Э.Мамедъяров объявил, что по случаю визита генерального секретаря в Баку будет организована конференция по продвижению зеленых портов и соединению.

В ходе встречи стороны обсудили текущую фазу реализации проекта ОБСЕ «Содействие зеленым портам и соединению в регионе Каспийского моря».