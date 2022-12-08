В Анкаре проходит 14-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Азербайджанская делегация, прибывшая в Турцию для участия в заседании военного диалога высокого уровня, посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, был возложен венок к памятнику Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, почтена светлая память великого лидера.

Затем азербайджанская делегация посетила мавзолей Аныткабир, где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, и возложила венок к его могиле.

Глава делегации — ректор Национального университета обороны Министерства обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Азербайджанскую делегацию сопровождали сотрудники посольства нашей страны в Турции и аппарата военного атташе.

Затем состоялись встречи генерал-лейтенанта Г.Пириева с начальником Генерального штаба Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером и вторым начальником Генерального штаба генералом армии Сельчуком Байрактароглу.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по темам, представляющим взаимный интерес.