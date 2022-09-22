Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предупредил, что Соединенные Штаты нанесут «сокрушительный удар» по РФ в случае применения Россией ядерного оружия на Украине. Об этом он сказал в беседе с газетой Daily Mail.

Ходжес, который командовал силами США в Европе в период с 2014 по 2018 год, полагает, что ответ США «может быть не ядерным», но в случае применения ядерного оружия на Украине, США могут попытаться «уничтожить Черноморский флот или уничтожить российские базы в Крыму». При этом он считает «очень маловероятным», что российский президент Владимир Путин отдаст такой приказ.