КНДР может готовиться к проведению ядерного испытания на полигоне в Пхунгери. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этого агентства.

«На ядерном полигоне в Пхунгери мы наблюдали за признаками того, что одна из штолен была повторно открыта, возможно, для подготовки к ядерному испытанию», — сказано в распространенном заявлении Гросси.

По словам Гросси, возможное проведение ядерного испытания будет противоречить резолюциям Совета Безопасности ООН и вызовет серьезную обеспокоенность.

Гендиректор МАГАТЭ также рассказал, что в комплексе в Йонбёне есть признаки, указывающие на работу реактора мощностью 5 МВт. Гросси в итоге назвал продолжение ядерной программы КНДР явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и призвал Пхеньян полностью выполнять свои обязательства, восстановив сотрудничество с МАГАТЭ.