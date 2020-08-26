Гендиректор МАГАТЭ посетил Национальный музей Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Национальный музей Ирана в рамках своего дипломатического визита в Тегеран вместе с заместителем директора по международным делам Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камалванди, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Рафаэль Гросси посетил Национальный музей Ирана в рамках своего дипломатического визита в Тегеран вместе с Бехрузом Камалванди.

Во время посещения Музея Древнего Ирана Гросси познакомился с частью тысячелетней истории и цивилизации Ирана.

В ходе визита, несмотря на ограниченные возможности, Гросси выразил большой интерес к древней иранской культуре и цивилизации, задав вопросы.

| 2020-08-26T21:55:43+04:00 26 августа 2020, 22:44|12345 (Пока оценок нет)
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