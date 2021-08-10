Нынешним летом с газом в мире происходят несколько странные вещи. Обычно в этот период его потребление уменьшается, и этот факт используется для максимально возможной закачки топлива в подземные хранилища (ПХГ). Соответственно цена голубого топлива снижается. В прошлом году она была очень низкой и хранилища заполнили чуть ли не на 98%.

Однако холодная зима заставила поднять газ из них и теперь они остаются полупустыми. Более того, возникло два осложняющих для энергетиков обычный ход обстоятельства.

Во-первых, в Европе возник дефицит газа из-за уменьшения поставок из России.

Во-вторых, Китай в десятки раз увеличил импорт газа, обогнав по этому показателю даже Японию. В результате в Азии цена поднялась до $540 за тыс. куб. м. и временами доходила до $600. Тем не менее, Китай продолжает платить любые деньги и рекордными темпами заполняет свои хранилища.

Причины такого явления не до конца понятны, но большая часть сжиженного газа (СПГ) устремилась в Азию, где цены на самом высоком уровне. Соответственно объем поставок в Европу уменьшился на 20% по сравнению с прошлым годом. По данным Wood Mackenzie, каждую неделю ЕС получает на три танкера меньше, чем годом ранее, а от прогнозов поставки отстает на девять танкеров.

В условиях образовавшегося дефицита по данным портала Gas Infrastructure Europe «Газпром» фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Со 2 августа по информации портала баланс газа в хранилищах (операций закачки и отбора из мощностей хранения) на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, ушла в минус. Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. В то же время продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

Практически одновременно сокращены поставки газа по газопроводу «Ямал–Европа», который проходит через Беларусь и Польшу. При этом еще недавно по нему прокачивалось 84 млн. куб. м газа (на входе в Германию), тогда как уже как несколько дней поток упал ниже 50 млн. куб. м.

До этого «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа» на следующие четыре квартала, а также претендовать на дополнительные мощности для транзита газа через Украину.

Дефицит газа в Европе обусловил рост цен. На хабе TTF в Нидерландах котировки закрепились на уровне $517 за тыс. куб м. и есть основания прогнозировать их дальнейший рост.

При том, что наполнение европейских ПХГ составляет 57,54%, что на 16,2% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Если цены составят более $500 за тыс. куб. м, то закачивать газ в хранилище будет нерентабельно.

«Газпром» затеял довольно рискованную игру с ценами и размерами поставок в Европу. Совершенно очевиден газовый шантаж, связанный с проблемами пуска и началом работы газопровода «Северный поток-2, Nord Stream -2» (NS-2).

Строительство NS-2 вошло в завершающую стадию и на одной из его ниток начались пуско-наладочные работы. Однако, здесь возникли проблемы другого рода.

Эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP) — ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз предупреждают в статье на немецком и английском языках, что «когда и сколько газа на каких (предварительных) условиях потечет, предсказать трудно». По их мнению, теоретически разрешение на эксплуатацию газопровода может поступить лишь в феврале 2022 года.

На NS-2 распространяется действие Третьего энергетического пакета Евросоюза. По нему «Газпром», как владелец газопровода может использовать только 50% его мощности, а вторая часть должна быть отдана независимым поставщикам. В данном случае это невозможно физически и юридически по российским законам.

Чтобы обойти это препятствие, «Газпром» хочет признания принадлежащей ему швейцарской фирмы Nord Stream — 2 AG независимым оператором газопровода. На принятие соответствующего решения и его согласование с Еврокомиссией закон отводит немецкому регулятору, Федеральному агентству по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), многомесячные сроки.

Как пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt, «Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу. Искусственно создавая дефицит, «Газпром» обеспечивает своему трубопроводному проекту «Северный поток – 2» хорошую стартовую позицию».

Затеянную «Газпромом» игру немецкие СМИ считают недвусмысленным сигналом, что крупнейший поставщик газа в ЕС, контролирующий примерно 40% рынка, уже нынешней осенью и зимой намерен снабжать европейских потребителей главным образом по двум трубопроводам на Балтике (NS-1 и NS-2), сведя до минимума поставки по прежним транзитным маршрутам. В первую очередь, через Украину.

Вообще затеянный газовый шантаж Москвы оружие обоюдоострое. И приближение холодного времени не означает обязательный выигрыш «Газпрома».

Первое. Большой спрос на газ в Китае не будет продолжаться бесконечно. Хранилища, так или иначе, но заполнятся. И тогда импорт в Поднебесную упадет, а с ним и цены. Тогда поток СПГ с азиатского направления перейдет на европейское. Соответственно цена газа уменьшится.

Второе. «Газпром» вывел добычу на уровень 200 млрд. куб. м в год и этот газ нужно куда-то девать. В России больших хранилищ нет, поэтому придется их заполнять в Европе и увеличивать прокачку газа. С сертификацией и страхованием NS-2 большие проблемы, так как ведущие мировые фирмы из опасений американских санкций вышли из проекта, а назначать малоизвестных страховщика и сертификатора не очень удобно, так как может осложнить решение BNetzA и вообще ввод газопровода в эксплуатацию даже на европейских условиях.

Третье. Столь откровенный политический шантаж демонстрирует опасность того факта, что Европа продолжает серьезно зависеть от российского газа и тем самым находится в уязвимой позиции, которая неизвестно во что может вылиться. Тем самым подрывается деловая репутация «Газпрома», который всегда подчеркивал, что он надежный поставщик.

Как результат, ЕС увеличит усилия по диверсификации источников поставок и ускорит переход на другие виды энергии. Может, что-то в этом сезоне «Газпром» и выиграет, но даже в ближайшей перспективе с таким подходом к клиентам точно проиграет. Финансово и политически.

Четвертое. Москва показывает, что соглашение по NS-2 Байдена-Меркель ее ни к чему не обязывает и если Берлин во исполнение договоренности будет прилагать усилия в защиту украинского транзита, то «Газпром» сделает поворот в оверштаг в любой момент и Европа вынуждена будет пойти с ним на мировую. По крайней мере, в Москве в этом уверены.

Пятое. Своими действиями через «Газпром» Кремль предупреждает, что в случае прихода в Германии после выборов в сентябре в правительство зеленых с их категорическим неприятием NS-2, то северная Европа может замерзнуть. Так что не стоит покушаться на любимое детище Путина.

Интересно, что, несмотря на некоторую шумиху в прессе, демарши Киева и Варшавы в Брюсселе и в Берлине сохраняют полное спокойствие. Похоже, что там решили не поддаваться на московский шантаж. Все равно добытый газ нужно куда-то поставить и никуда «Газпром» не денется. Газовую войну ему придется свернуть.