Газета La Vanguardia: возвращение в Карабах после войны

Журналисты, принимавшие участие в пресс-конференции, которую 26 февраля провел Президент Азербайджана Ильхам Алиев для местных и зарубежных СМИ, продолжают освещать реалии нашей страны. Они также посетили освобожденные районы Азербайджана, стали свидетелями зверств армян и подробно информируют об этом мировую общественность. Очередная такая статья была опубликована во влиятельной испанской газете La Vanguardia.

В статье «Возвращение в Карабах после войны», автором которой является Жорди Хуан Банос, сообщается, что изгнанные с родных земель азербайджанцы ждут завершения масштабных восстановительно-реконструкционных работ, чтобы вернуться домой.

Сообщается, что сотни тысяч вынужденных переселенцев после 30-летней разлуки хотят вернуться на свою родину, в Карабах. Помимо разрушенных стен, которые остались от их прежних домов, их зовет туда желание заново возродить землю своих прадедов. К сожалению, все везде заминировано, Армения отказывается предоставить карту заминированных территорий, заявляя, что такой карты не существует, — сообщается в статье.

«На территориях, которые вернулись в каменный век по причине того, что на протяжении 30 лет эти земли не возделывались, первым делом устанавливаются электрические столбы и опоры для высоковольтных линий.

На этих территориях, где некоторое время назад были лишь руины и следы войны, сейчас ведутся масштабные работы. Например, разминирование, строительство линий электропередачи и дорог на расчищенных от мин территориях. Сегодня в Физулинском районе мы с гордостью видим название — «Международный аэропорт».

Представитель «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) сообщил, что этот аэропорт в Физули будет одной из самых крупных воздушных гаваней страны.

В освобожденном селе Беюк Таглар Ходжавендского района привлекают внимание стенды с изображением азербайджанских и турецких флагов.

Наш гид, проживавший до четырнадцати лет в Агдаме, в городе, который до начала 1990-х годов был преимущественно азербайджанским, у въезда в него делится с нами смешанными чувствами, охватывающими его: «Насильственно переселенные из этих мест азербайджанцы теперь могут вернуться на родные земли. В свое время их дома были захвачены армянами, переселенными сюда из Сирии либо Ливана».

В статье подчеркивается, что село Беюк Таглар также известно самыми древними пещерами Евразии.

Особо отмечается, что «Дорога Победы» ведет в город Шуша — город, который имеет особое значение для азербайджанцев.

«Недавно, 26 февраля, в Азербайджане отметили годовщину Ходжалинской трагедии — самой кровавой и жестокой страницы Первой карабахской войны. Ходжалы, где подавляющее большинство населения было азербайджанцами, 29 лет назад подвергся этнической чистке. Из города вынуждены были бежать шесть тысяч человек, каждый десятый был убит.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев говорит, что виновники Ходжалинской трагедии все еще не наказаны. Он подчеркивает, что достижение мира также важно ради торжества справедливости, как на Балканах, Сьерра-Леоне или Руанде. Именно тот факт, что совершившие это преступление не понесли наказание, привел к бомбардировке мирных граждан в Гяндже.

Самира Гусейнова, ставшая вынужденной переселенкой в возрасте пяти лет, говорит, что обретение мира возможно только в том случае, если восторжествует справедливость.

Следует отметить, что полноценное выполнение восстановительных работ на территории затруднено тем, что вокруг полно противопехотных мин. Саперы при помощи специально обученных собак осматривают участки вдоль асфальтированных дорог, которые является единственными безопасными зонами.

Путь, проложенный к Шуше и называемый «Дорогой Победы», имеет большое значение для азербайджанцев.

Несомненно, Азербайджан освободил самые красивые уголки своей территории. На этих землях похоронены предки азербайджанцев, здесь их ждут мечты детства», — подчеркивается в статье.