Помнят ли «Газпром» и Дмитрий Медведев свои прогнозы о цене газа в Европе этой зимой, которые они делали в августе? $4000 и €5000 за 1000 кубометров соответственно (курсы доллара и евро тогда были равны). Квалифицированный рыночный аналитик, который слышал эти оценки после почти вертикального взлета котировок фьючерса Dutch TTF, воспринял бы такие оценки как контр-индикатор. И был бы прав. Цена стала стремительно падать после публикации поста Медведева с цифрой €5000 (который он завершил ерническим обращением к европейцам «With warm regards» – «С теплыми пожеланиями»).

Но под конец декабря газовый рынок, истрепавший европейцам в этом году немало нервов, преподнес им рождественский подарок. За последнюю неделю цена газа упала почти на 30%.