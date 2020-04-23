«Гавалдаш»: музыканты со всего мира благодарят Азербайджан!

Введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 карантин вовсе не повод лишать юных талантов радости участия в полюбившемся им Республиканском фестивале-конкурсе среди детей и молодежи по игре на ударных и перкуссионных инструментах «Гавалдаш». Именно так решили организаторы фестиваля-конкурса, который уже третий год собирает юные таланты со всех уголков Азербайджана.

В этом году конкурс, организатором которого является Республиканский центр развития детей и молодежи при Министерстве образования Азербайджана, проходит на онлайн-платформе.

Как сообщает #, впервые этот фестиваль был организован в 2018 году, автором проекта и директором данного конкурса является Фируза Султан-заде, которая возглавляет Республиканский центр развития детей и молодежи.

Основная цель мероприятия — возрождение музыкальных традиций игры на народных ударных инструментах, в том числе и на нагара.

«Тема возрождения традиций исполнения на народных ударных инструментах для меня давно уже актуальна, мне очень хотелось показать всю красоту исполнения на нагара и важность передачи молодому поколению секретов опытных мастеров и виртуозов — исполнителей. Также важно отметить, что исполнение и демонстрация музыкальных инструментов, относящихся к азербайджанской культуре и к восточной культуре, является успехом всех талантливых музыкантов Азербайджана, педагогов музыкальных школ и высших учебных заведений, а также большой пропагандой и работой на международной арене в этой сфере Фонда Гейдара Алиева. Благодаря их работе наше музыкальное искусство будет сохранено, неповторимая красота музыкальной культуры азербайджанского народа на международном уровне принесет нам всемирную славу.

Гордимся тем, что мы сохраняем свое музыкальное искусство, свои музыкальные инструменты. Поэтому и решили, что на будущий конкурс «Гавалдаш» ввести обязательное выступление на нагара каждого международного участника, таким образом пропагандируя его в мире, а также в отдельной номинации исполнять как обязательную программу определенные фрагменты азербайджанской народной музыки и ритмов» — рассказывает в интервью # Фируза Султан-заде.

В этом году организаторы решили расширить масштабы конкурса, организовав еще и Первый Международный онлайн фестиваль-конкурс среди детей и молодежи по игре на ударных и перкуссионных инструментах. Инициативу оценили и поддержали и в других странах.

«Гавалдаш» предоставил нам всем прекрасную онлайн-площадку для выступления, возможность пропаганды своей национальной культуры, знакомства с искусством игры на народных ударных инструментах стран-участников и, самое главное, приобрести новых друзей. В дни самоизоляции, когда все мы сидим дома, фестиваль «Гавалдаш» ворвался в нашу жизнь яркими звуками и ритмами народов мира. Слоган фестиваля: «Оставайтесь дома, не выходя из ритма!» — вполне соответствует духу и времени, и самого конкурса!», — заявила «Зеркало» Тамархон Мирсагатова, директор детской школы «Баркамол авлод» из Узбекистана.

«Спасибо большое организаторам конкурса! Мы хоть и на расстоянии, но вместе. Очень важно подрастающему поколению общаться, дружить, впитывать разные культуры. Я думаю, что скоро все проблемы будут преодолены. Всем здоровья, процветания, достижения цели. Дети — все прекрасные и замечательно владеют своим искусством. До встречи», — комментирует Алексей Земляной, педагог музыкальной школы из Минска.

В фестивале-конкурсе, который продлится до 30 апреля, принимают участие 150 юных исполнителей со всех уголков Азербайджана, а также из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Конкурс проходит среди учащихся музыкальных школ и внешкольных учреждений. Участники соревнуются по нескольким возрастным группам.

Юные музыканты могут продемонстрировать свой талант игры на любых национальных и современных ударных и перкуссионных инструментах (нагара, гоша нагара, барабаны, литавры, бубны, бонго, джембе, кахон, дарбука, конга, дхолак, ксилофон и др.)

Победители в каждой возрастной категории будут награждены кубками и дипломами, а также им будут вручены сертификаты. Всего, по словам Фирузы Султан-заде, планируется вручить 20 премий и два Гран-при.

Оценивает участников международное жюри, в которое входят исполнители на ударных инструментах из Азербайджана, Швеции, Турции, Германии, Узбекистана, Украины, Беларуси — народные и заслуженные деятели культуры и искусств, педагоги и руководители творческих коллективов.

Среди них — Хайрулло Дадобоев (Таджикистан) — мастер исполнения на традиционном таджикском рамочном барабане дойра.

Благодаря своей виртуозной технике игры на дойре, Хайрулло Дадобоев стал прославленным участником многочисленных фестивалей и концертов не только у себя на родине, но и за рубежом — в Германии, Нидерландах, Франции, Индии, Китае, Кувейте, Омане, Дубае, Катаре, России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Азербайджане. В 2019 году был впервые приглашен на крупнейший в мире фестиваль рамочных барабанов Tamburi Mundi (Германия), где произвел настоящий фурор. В настоящий момент преподает и продолжает активно выступать по всему миру.

Член жюри из Швейцарии — Эфраим Зальцманн с детства увлекается музыкой, особенно в области ударных инструментов и инструментов народов мира. Он является основателем и директором Spillrüm Naters — музыкальной платформы, при помощи которой молодые люди находят свое место в музыке. С 2006 года он преподает, ведет курсы и делится музыкальным опытом. Как деятель музыки, ориентированной на развитие, он работает в различных учреждениях и школах Швейцарии, обучает людей ритмам и звукам, способствует их творчеству и самовыражению. Эфраим — обладатель премий Фестиваля 5 континентов и KulturPrize за особый вклад в развитие культуры и музыки.

Деныс Васыльэв — представитель жюри от Украины, музыкант, композитор, директор Музея истории музыкальных инструментов «БарабанЗА», программный директор арт-резиденции для изобретателей музыкальных инструментов Sound Art Space, основатель и художественный руководитель школы игры и группы «БарабанЗА», лауреат Первой премии в жанре украинского аутентичного фольклора всеукраинского фестиваля «Червона Рута».

Вохобджон Турсунов из Узбекистана — профессиональный исполнитель игры на дойре. Закончил Ташкентскую Государственную консерваторию имени Мухтара Ашрафи. Он начал музыкальную деятельность с очень известными деятелями культуры и искусств Узбекистана, выступал на гастролях вместе с народными артистками Узбекистана — Йылдыз Османовой и Насибой Абдулаевой. Он объездил с гастролями весь Узбекистан и все страны Европы, а также выступал в США, Африке, Китае, Турции, несколько раз был на гастролях в Азербайджане.

Кямран Керимов, Азербайджан, — профессионал игры на нагара, окончил музыкальное училище имени Асафа Зейналлы и Бакинскую музыкальную академию. В 1998 году стал лауреатом конкурса перкуссионных инструментов имени Фикрета Амирова. Выступал в составе различных музыкальных коллективов во многих странах мира. Действующий исполнитель- виртуоз преподает в Азербайджанской государственной национальной консерватории. В 2015 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист».

Также из Азербайджана участников оценивают Искендер Алескеров — исполнитель на ударных инструментах, заслуженный артист Азербайджана, Алекпер Мамедов — исполнитель на нагара, преподаватель Бакинской академии хореографии, Азер Меликов — исполнитель на нагара, преподаватель Бакинской академии хореографии и музыкального колледжа имени А.Зейналлы.

«Приглашаем всех принять участие. Вместе мы сильнее, оставайтесь дома, не выходя из ритма!», — резюмировала Фируза Султан-заде.