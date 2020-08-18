Гасанов не последний: чистки в МИД будут продолжены

Министерство иностранных дел Азербайджана и дипломатический корпус страны – это то стратегическое ведомство, где коррупция и предательство недопустимы ни в какой степени. Но, к сожалению, коррупция и халатное отношение к своей должности не обошло и МИД Азербайджана.

В начале июля СГБ распространила заявление, в котором было сказано, что заведующий Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Моллазаде и заведующий хозяйственным отделом Управления делами МИД Салим Ализаде привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, а начальник консульско-правового отдела Консульского управления МИД Нурупаша Абдуллаев — по факту получения взяток. Все трое арестованы.

Спустя несколько дней после основательной критики со стороны президента Ильхама Алиева, который отметил, что внешнеполитическое ведомство выбрало неверную тактику, и что азербайджанская «дипломатия должна быть атакующей дипломатией, а не пассивной и оборонительной», был отправлен в отставку министр Эльмар Мамедъяров.

После этого недовольный происходящим в МИД президент Алиев в ходе видеоконференции с новым главой МИД Джейхуном Байрамовым, указал на неприемлемую деятельность некоторых послов Азербайджана, обвинив их в измене Родине. Президент Азербайджана так и сказал: «Некоторые наши дипломаты за рубежом превращаются в посланников стран, в которых работают. Некоторые дипломаты изменили государству, совершили предательство и не скрывают этого. Находятся под контролем спецслужб стран, где проживают. У нас достаточно информации».

Стрела была выпущена. Было ясно, что совсем скоро под эту речь президента полетят головы. Так и произошло, несколько дней назад был арестован посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов.

Почему из когорты послов именно Эльдар Гасанов пал первым? Напомним, что сразу после июльских боестолкновений в Товузе, в СМИ была распространена информация о том, что Армения бомбила азербайджанские территории минометами, которые поставлялись из Сербии. Спрашивается, куда смотрел наш посол? Почему с Сербией не выстроены такие отношения, чтобы эта страна не вооружала врагов Азербайджана? Почему азербайджанское руководство не было во время проинформировано? Это было зоной ответственности Эльдара Гасанова, с которой он не справился. Специально или нет, покажет судебное разбирательство.

Другой момент, Эльдар Гасанов по совместительству был также послом Черногории. Напомним, что Черногория – это та страна, в которую Азербайджан вкладывает больше всего инвестиций. Азербайджан вложил огромные суммы в туристическую сферу этой страны и построил там ряд крупных отелей люкс класса. Инвестиции шли из SOCAR, но как рассказывали разные источники из Черногории, больше было похоже на распил денежных средств, чем на работу.

Комментируя # происходящее вокруг МИД Азербайджана, экс глава внешнего ведомства Тофиг Зульфугаров сказал, что процесс чистки в МИД будет продолжен и во время следствия всплывет еще больше имен.

«Во всяком случае, там была очень нездоровая атмосфера, далекая от нормальной. Понимаете, внешнеполитическая служба имеет особый статус. Она так и называется — особая государственная служба и приравнивается к военным структурам. Дипломат, помимо званий, имеет ранг и дипломатический статус, дипломаты многих стран имеют даже специальную форму. Если говорить о финансах, вряд ли в таком учреждении могут быть какие-то большие хищения», — сказал он.

Экс-шеф отечественного «форин оффиса» добавил, что эти чистки немного запоздали, они должны были быть раньше.

«Главный виновник этого всего, конечно же, сам министр и других объяснений нет. МИД попрощается со списком людей, которые зарекомендовали себя неподобающим образом. Думаю, в Азербайджане есть достаточное количество людей, которые могут исправить сложившуюся ситуацию в МИД, просто предпочтение должно отдаваться не взяткам, а качествам того или иного кандидата, и тогда все наладится», — подчеркнул он.

Со своей стороны, политолог Зардушт Ализаде сказал, что нужно менять не людей, а систему, а именно ее не меняют.

«Коррупция должна превратиться из системного явления в исключение. К сожалению, коррупция в Азербайджане – это системное явление. Систему же меняют законами, системой политических отношений. У нас же меняют отдельных лиц, поэтому положительных результатов я не жду. Важно понимать, что с коррупцией нужно бороться системно и серьезно», — подчеркнул он.

Ализаде также добавил, что такие организации как МИД, Минкультуры и другие госструктуры имеют весьма ограниченный бюджет, куда больше хищений в SOCAR, но их не трогают. «А потому я никаких серьезных намерений борьбы с коррупцией не вижу».

Говоря об аресте Эльдара Гасанова, он сказал, что «Гасанов был сильным чиновником и сильным государственным деятелем, но на каком-то этапе не угодил властям, и его убрали».

Аналитик также не верит, что дипкорпус Азербайджана в значительной степени обновится и станет несколько другим.

После ареста посла Гасанова в СМИ начали появляться обвинения в его адрес и чисто внутриполитического толка. Говорили, что, якобы, Гасанов был реальной угрозой власти, строил козни, финансировал оппозицию и пр. Насколько эти разговоры соответствуют действительности, покажет время, и скорее всего во время суда на многие обвинения прольется свет. Посыл выступления президента дает основания утверждать, что Гасанов не последний посол, который окажется в опале.