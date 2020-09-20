Гарет Бэйл: «В «Реале» я приобрел менталитет победителя»

Полузащитник Гарет Бэйл прокомментировал возвращение в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды.

«Вернуться назад здорово. Это особенный клуб для меня, здесь я сделал себе имя. Невероятный клуб, восхитительные фанаты. Надеюсь, смогу восстановить игровую форму и помочь команде. Надеюсь, сможем выиграть трофеи.

Я всегда думал, что было бы здорово вернуться, когда я покину «Реал». Возможность появилась, и я чувствую, что она очень кстати, очень вовремя для меня. Я голоден, я мотивирован, я хочу помогать команде. С нетерпением жду матчей.

Поиграв в Мадриде, выиграв трофеи, успешно выступив на международных турнирах со сборной Уэльса, я чувствую, что приобрел менталитет победителя, понимаю, как выигрывать трофеи.

Ты не понимаешь этого, пока не доходишь до финала, и оказывается, что ты знаешь, как справиться с ситуацией, с нервами, давлением. Это все приходит с опытом, и я надеюсь передать его игрокам «Тоттенхэма», вселить в них чуть больше веры в то, что нам по силам выиграть трофей. И это цель на новый сезон – не просто выиграть трофей, а бороться на всех фронтах», – сказал Бэйл. (sports.ru)