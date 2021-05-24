Член правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), народная артистка Гамида Омарова избрана секретарем СКА.

Как сообщили Report в Союзе, главная причина, почему структура пошла на этот шаг, заключается в ее близком знакомстве с проблемами, с которыми сталкиваются киноактеры.

Основной целью одного из проектов СКА «Учеба, Киноактер, Театр» (Tədris Kinoaktyor Teatr) является не только повышение профессионального уровня актеров, но и преодоление проблемы безработицы нового поколения артистов.