Галлюцинации полумертвой минской группы ОБСЕ продолжаются

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ требуют немедленно вывести всех иностранных наемников с территории Карабаха. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении глав делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса, сообщает ТАСС.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также призывают Армению и Азербайджан заключить долгосрочное и надежное мирное соглашении. «Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан использовать нынешнее прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения под эгидой сопредседателей Минской группы», — подчеркнули в своем заявлении министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

Они также призвали Баку и Ереван обеспечить условия для визита представителей стран-сопредседателей, чтобы начать «предметные переговоры для решения всех нерешенных вопросов в соответствии с согласованным графиком».

Подчеркивается важность гарантий России по недопущению боев в Карабахе.

О каких иностранных наемниках идет речь в заявлении остается загадкой. Правда, на этот раз, обошлось без неуловимых сирийских боевиков, которые в снах французского сопредседателя воевали на стороне Азербайджана.