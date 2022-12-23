Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в своём обращении к Бидзине Иванишвили заявил, что «ответственность и наказание будет персонализированным» и в его случае.

В видеобращении бывший глава правительства сказал, что Иванишвили ошибается, если считает, что избежит персональной ответственности после формального ухода из политики.

«Ответственность будет персонализированной и все должны это учесть. Я и себе это говорю. Наказание тоже будет персонализированным и если Бидзина, например, считает, что когда сказал, что уходит, чтобы остаться и делать руками марионеток то, что делает, ответственности не понесёт, или же она не будет персонализированной, ошибается», — сказал Гахария.