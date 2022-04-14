В гаджетах Apple в разы выросло число уязвимостей — за период с июня по декабрь прошлого года их выявили на 467% больше, чем в первую половину 2021 года. Об этом сообщает компания Atlas VPN.

Отмечается, что киберпреступники сумели воспользоваться 380 эксплойтами, присутствующими в разных устройствах, таких как iPhone и iPad. В первую половину прошлого года их было всего 67.

Специалисты Atlas VPN отметили, что распространению брешей помогла функция облачной синхронизации данных — вредоносный код мог беспрепятственно перемещаться с одного гаджета на другой.

Однако техника Apple пока остается безопаснее конкурентов — компания заняла лишь третье место. Наибольшее число уязвимостей было обнаружено у Google — в браузере Chrome и мобильной операционной системе Android. Второе место — за Microsoft.