Группа семи (G7) согласовала совместный подход к эвакуации из Афганистана и требует от Талибан обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. Об этом заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам чрезвычайного виртуального саммита Группы семи по ситуации в Афганистане.

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с Талибаном, возможно, в Кабуле будет правительство Талибана. И главное условие, которое мы ставим как G7, — они должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих», — сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News. (ТАСС)