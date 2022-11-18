Министры внутренних дел семи ведущих индустриальных стран Запада (G7) призвали Россию незамедлительно прекратить ракетные удары по Украине и выступили в поддержку требований о привлечении виновных к ответственности. «Как и прежде, к нам ежедневно приходят кадры самых зверских преступлений против гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры в Украине. Это должно прекратиться, Путин должен положить конец этой жестокой войне», — заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в завершение конференции министров внутренних дел стран G7 в монастыре Эбербах в федеральной земле Гессен в пятницу, 18 ноября.

По словам Фезер, в ходе встречи министры «интенсивно обсуждали, как ускорить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, с тем чтобы военным преступникам пришлось когда-то отвечать перед судом». Участники конференции также договорились усилить поддержку органов полиции и юстиции в Украине.

По словам Фезер, беженцев, прибывающих в Германию из Украины, просят заполнить специальную анкету, чтобы выяснить, не располагают ли они сведениями о военных преступлениях в Украине. Это поможет собрать доказательную базу для дальнейшего судебного преследования военных преступников, пояснила она. (DW)