Россия потеряла в ходе войны в Украине убитыми и ранеными около 110 тыс. человек, подсчитали в Федеральной службе безопасности России.

Такая оценка ФСБ содержится в одном из секретных документов Пентагона, который попал в открытый доступ, пишет The New York Times. Также в нем отмечается, что ФСБ ставит под сомнение подсчет потерь России, который ведет Минобороны. Военное ведомство указывает данные о потерях в докладах для правительства, но какие цифры там содержатся, в секретном документе Пентагона не говорится.

Согласно перехватам американской разведки, сотрудники российской спецслужбы утверждают, что Минобороны не включает в свои отчеты жертв среди служащих Росгвардии, наемников ЧВК «Вагнер» и бойцов главы Чечни Рамзана Кадырова.

На основании этой информации американская разведка делает вывод, что Минобороны России не хочет «сообщать плохие новости по цепочке командования». Однако это уже привело к непубличному конфликту с ФСБ.

Также из документа Пентагона следует, что президент РФ Владимир Путин лично вмешался в конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу по поводу нехватки боеприпасов и действий военного ведомства. Путин звонил им и приглашал на совместную встречу, которая, по данным американской разведки, прошла 22 февраля.

«Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу», — говорится в документе.

Последний раз Минобороны РФ сообщало о российских потерях в сентябре 2022 года. Тогда Шойгу заявил, что с начала войны в Украине погибло 5937 российских военнослужащих. (moscowtimes.ru)