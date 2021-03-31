ФСБ обнародовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ), разместила на своем официальном сайте архивные материалы, приуроченные к 100-летию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии, в числе которых письмо председателя Объединенного государственного политического управления при Совнаркоме СССР Феликса Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

В данном документе 1925 года говорится о двух «подозрительных» гражданах, которые предположительно вели слежку за Сталиным около театра.

«Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас», — пишет Дзержинский, добавляя, что при входе был еще и другой «тип», читавший это объявление.

Кроме того, председатель распорядился чтобы в случае, если это «не наши» люди, за ними понаблюдали.

Отряд особого назначения ВЧК был создан 1 апреля 1921 года, его главными задачами являлись защита завоеваний революции и борьба с внутренними врагами Советской власти. Также данный отряд привлекался для борьбы с политическим бандитизмом в европейской части страны и занимался охраной правительственных зданий и государственных объектов в Москве, конференций и съездов, главных электростанций — Московской, Каширской и Шатурской.