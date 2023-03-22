Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, ухудшила прогноз роста ВВП США на 2023 год — до 0,4% с 0,5%. Об этом говорится в обновленном среднесрочном прогнозе регулятора.

Прогноз экономического роста на 2024 год также был понижен до 1,2% с 1,6%, на 2025 год улучшен — до 1,9% с 1,8%.

Прогноз по инфляции США в 2023 году повышен до 3,3% с 3,1%, на 2024 и 2025 годы сохранен на уровнях 2,5% и 2,1% соответственно. Прогноз по уровню безработицы США в 2023 году понижен до 4,5% с 4,6%, на 2024 год сохранен на уровне 4,6%, на и 2025 год — повышен до 4,6% с 4,5%.