ФРС намерена сохранить ключевую ставку на минимальном уровне на несколько лет

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен сохранить низкую ключевую ставку на годы вперед для восстановления американской экономики, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время ключевая ставка ФРС составляет 0-0,25%.

«Экономика будет нуждаться в низких процентных ставках, которые поддерживают экономическую активность, в течение длительного периода времени. Это будет измеряться годами», — заявил Пауэлл.

Он также назвал «хорошим отчетом» данные о резском снижении безработицы в США, вызванной пандемией COVID-19. В настоящее время она составляет 8,4%, тогда как в апреле достигала 15%.

ФРС понизила ключевую ставку до минимального уровня весной 2020 года на фоне резкого падения экономики из-за пандемии.