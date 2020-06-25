ФРГ готовит ответ на угрозы США по «Северному потоку — 2»

Правительство ФРГ готовит ответные меры на случай реализации угроз США по «Северному потоку — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам двух немецких чиновников, знакомых с обсуждением, администрация канцлера ФРГ Ангелы Меркель рассматривает вопрос о необходимости скоординированных действий Европейского Союза.

Американский законопроект о расширении санкций предусматривает применение мер против всех компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что власти Германии опасаются распространения американских санкций против газопровода «Северный поток — 2» не только на немецкие и европейские компании, но и на государственные ведомства

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. (Газета.Ру)