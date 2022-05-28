В Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол Франции в нашей стране Закари Гросс.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов выразил протест послу Франции в связи с тем, что 27 мая мэр Парижа Анн Идальго встретилась с так называемым представителем незаконного образования на территории Азербайджана.

До сведения посла было доведено, что этот шаг, предпринятый французским чиновником против территориальной целостности Азербайджана, явно противоречит законодательству Франции и международным обязательствам страны, а также наносит ущерб отношениям Франции и Азербайджана.

Было подчеркнуто, что это противозаконное и безответственное поведение мэра Парижа противоречит мерам по установлению послевоенного мира и доверия в регионе.