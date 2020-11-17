Франция все еще мечтает о статусе Нагорного Карабаха

Встреча по прекращению огня в Нагорном Карабахе с участием французских и американских дипломатов состоится в Москве 18 ноября. Об этом заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в парламенте страны, сообщает ТАСС.

«Завтра пройдет встреча в Москве с [дипломатическими] представителями, имеющими отношение к этой теме, чтобы прояснить все вызывающие сомнения вопросы по прекращению огня», — заявил Ле Дриан.

Он отметил, что к таким темам относятся ситуация с беженцами, присутствие Турции и начало переговоров по статусу Нагорного Карабаха.

Странно, что главу внешнеполитического ведомства Франции так беспокоит участие Турции в урегулировании карабахского вопроса и т.н. статус Карабаха. Было бы неплохо если он ознакомиться с выступлениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева, где четко было сказано, что Карабаху никакой статус представлен не будет.