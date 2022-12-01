Принятая 30 ноября 2022 года в нижней палате французского парламента (Национальной ассамблее) резолюция, полная лжи и клеветы против Азербайджана, является очередной провокацией Франции против Азербайджана, как и резолюция, принятая некоторое время назад в Сенате.

Как говорится в заявлении МИД, указанная резолюция направлена на нанесение ущерба процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

«Данная резолюция, противоречащая нормам и принципам международного права, еще раз ярко демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, которая не может выступать в роли нейтрального и справедливого посредника.

В частности, следует отметить, что на слушаниях по резолюции представитель правительства Франции фактически поддержал резолюцию, что в очередной раз свидетельствует о том, что за этой резолюцией также стоит правительство этой страны, которое в последнее время открыто выступает с антиазербайджанскими инициативами на различных платформах.

Франция, под предлогом возложенной на нее почти 25 лет посреднической роли, не дала оценки агрессии и оккупационной политике Армении и, таким образом, не стремилась к урегулированию конфликта. Показателем предвзятости Франции является то, что после того, как Азербайджан прекратил оккупацию и сам урегулировал конфликт, против нашей страны стала открыто вестись клеветническая кампания, выдвигаются обвинения.

Решительно отвергаем эту резолюцию, как и другие провокационные шаги, предпринятые Францией, в том числе резолюцию, принятую ранее Сенатом этой страны», — говорится в заявлении.