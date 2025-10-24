Франция уже в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь. В частности, речь об истребителях Mirage.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец в соцсети X .

Макрон подчеркнул, что у «коалиции решительных» общие цели — обеспечить предсказуемость и финансирование для Украины. Также параллельно необходимо усиливать военную помощь Украине. Речь и средствах противовоздушной обороны, дальнобойных возможностях, дронах и системах противодействия беспилотникам.

«Я хочу подтвердить, Владимир, что в ближайшие дни мы передадим дополнительные ракеты Aster, (будут обеспечены — ред.) новые программы подготовки и новые Mirage. Кроме того, вместе с некоторыми другими коллегами мы подтвердим дополнительные инициативы, но именно на этом направлении мы должны сосредоточить главное внимание», — добавил французский лидер.