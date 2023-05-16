Украинский арсенал ракет дальнего радиуса действия пополнится поставками из Франции. О предоставлении дальнобойных ракет сообщил президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

На вооружении Франции стоит ракета SCALP – версия ракет Storm Shadow, о поставках которых на прошлой неделе объявила Великобритания.

Эта крылатая ракета британо-французской разработки выпускается международной европейской компанией MBDA Missile Systems. Дальность ее полета может превышать 250 км. Запускается с самолета, программируется перед запуском. Принята на вооружение в 2001 г., в боевых условиях применялась в Ираке и Ливии.

Дальнобойные ракеты помогут Украине провести успешное контрнаступление, отметил Макрон, который в воскресенье принимал президента Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Франция помогает Украине сопротивляться, «и сейчас многое поставлено на карту, потому что успех этого контрнаступления будет иметь решающее значение для построения прочного мира», добавил Макрон.

Дальнобойные ракеты будут поставлены в рамках очередного пакета военной помощи, который включает десятки бронемашин и легких танков, таких как AMX-10 RC; все они, по словам Макрона прибудут в Украину в ближайшие недели.

Для контрнаступления Украине нужно больше оружия, которое поступает партиями, и оно начнется, когда у ВСУ будет необходимый минимум вооружений, говорил Зеленский на прошлой неделе. В последние дни он посетил столицы ведущих европейских стран, которые объявили о дополнительных поставках. В частности, Германия готовят новый, крупнейший на сегодня, пакет военной помощи на 2,7 млрд евро, включающий системы артиллерии и ПВО, танки, бронемашины, более 200 беспилотников, боеприпасы и инженерное оборудование. А Великобритания в ближайшее время также предоставит сотни ударных беспилотников и зенитных ракет.

Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщили, что их страны будут тренировать украинских летчиков, хотя о поставках современных западных боевых самолетов речи пока не идет. Кроме того, Франция в этом году планирует обучить 2000 украинских военнослужащих на своей территории и около 4000 – в Польше. (moscowtimes.ru)