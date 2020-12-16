Франция начнет вакцинировать граждан от COVID-19 в конце декабря

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти страны намерены начать первую фазу программы вакцинации в последнюю неделю декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшие дни, 21 декабря, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) должно принять решение по использованию вакцин. Мы рассчитываем, что в последнюю неделю декабря мы сможем начать первую фазу вакцинации во Франции», — говорится в сообщении.

Франция находится на пятой строчке антирейтинга по количеству пациентов с COVID-19. Там положительный результат анализов на коронавирус за время пандемии получили свыше 2,3 млн человек.

| 2020-12-16T20:35:22+04:00 16 декабря 2020, 21:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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