Франция и США будут продолжать работать над соглашением о налогах

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом цифровой налог и заявил, что стороны продолжат работать над соглашением о налогах.

«Мы с Дональдом Трампом провели отличную беседу о цифровом налоге. Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать тарифной эскалации», — написал Макрон в Twitter.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA). (РИА Новости)