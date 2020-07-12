Forbes обновил рейтинг самых богатых женщин США

Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос возглавила рейтинг самых богатых женщин Соединенных Штатов по версии журнала Forbes, обогнав дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.
По информации журнала, состояние Безос оценивается в $62,3 млрд. Отмечается, что женщина смогла возглавить рейтинг после резкого роста акций компании ее бывшего мужа, частью которых она владеет.
В настоящее время единственной женщиной в мире, которая обгоняет Безос по размеру своего состояния, является внучка основателя L’Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер. Ее капитал оценивается в $64 млрд.(Газета.Ru)