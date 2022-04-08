Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером посетил Бучу, чтобы показать им последствия преступлений, совершенных российскими военными против мирных людей.

Об этом Шмигаль сообщил в Телеграме, передает Укринформ.

«Посетили Бучу. Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Гегеру зверства, совершенные российскими военными над гражданскими украинцами», — отметил Шмигаль.

Он заверил, что украинцы никогда не простят врага этих преступлений. «Совместно работаем с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы как можно скорее остановить агрессора», – добавил глава правительства.

Как сообщалось, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель 8 апреля прибыли в Киев.

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков в начале апреля. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц.

В настоящее время там проводится эксгумация тел с места массового временного захоронения.