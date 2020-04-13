Flydubai доставит азербайджанцев на родину

Бюджетный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai объявил о бронировании билетов на репатриацию для жителей и гостей Дубая.

Как передает Report со ссылкой на Arabian Business,репатриация объявлена по 13 дополнительным направлениям.

В числе стран, граждане которых будут доставлены на родину из Дубая —  Азербайджан, Болгария, Хорватия, Грузия, Ирак, Иран, Кыргызстан, Румыния, Россия, Сербия, Таджикистан, Украина и Узбекистан.

Перевозчик уже выполнил 23 репатриационных рейса с 2 800 пассажирами из ОАЭ в период с 19 марта по 8 апреля.

Следуя директиве правительственных органов, ОАЭ приостановили все полеты в страну и из страны 24 марта в качестве меры предосторожности против угрозы распространения коронавируса.

| 2020-04-13T10:49:58+00:00 13 апреля 2020, 11:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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