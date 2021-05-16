Fitch обновил прогноз по экономике Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обновило прогноз по экономике Азербайджана.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Fitch Ratings, прогноз снижен на 0,4 процентных пункта, и согласно обновленному прогнозу, темпы роста ВВП страны составят 2,1%.

В 2022 году экономический рост прогнозируется на уровне 2,9%. Согласно ожиданиям Fitch, постепенное увеличение добычи нефти и восстановление ненефтяного ВВП окажут более сильную поддержку экономической активности со второй половины 2021 года.

По мнению аналитиков ведомства, в 2022 году добыча нефти и газа останется на прежнем уровне (добыча нефти, которая прошла пик своего развития, компенсируется ростом в газовом секторе), а после этого будет постепенно снижаться.

Отметим, в прошлом году на фоне пандемии COVID-19 производство ВВП в Азербайджане сократилось на 4,3% и составило 72 432,2 млн. манатов.